Создатель «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»

Пока в кинотеатрах успешно собирает кассу новый российский блокбастер «Вторжение» от режиссера Федора Бондарчука, продюсер фильма Михаил Врубель рассказал о своих планах на будущее. В своем интервью для издания Filmz мужчина раскрыл главный секрет — началась работа над ремейком советского фантастического сериала «Гостья из будущего», созданного по мотивам книги Кира Булычева и рассказывающая о путешественнице во времени Алисе Селезневой.

Не стоит сразу относиться к этой идее со скепсисом, Врубель сразу заметил, что не каждый фильм достоин ремейка, советскую классику Рязанова лучше не трогать, эти фильмы и так идеальны, а переиздание их на новый лад ни к чему хорошему не приведет. Однако этот подход не относится к фантастическим проектам, которые могут стать только лучше благодаря современным технологиям, как раз об этом будет «Гостья из будущего».

О дате премьеры пока нет никакой информации, неизвестно также, кто выступит режиссером и исполнит главную женскую роль. Оригинальная картина вышла в марте 1985 года.