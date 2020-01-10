«Нет смысла давить авторитетом»: Старшенбаум высказалась о работе с Бондарчуком

27-летняя Ирина Старшенбаум вместе с Риналем Мухаметовым и Олегом Меньшиковым снялась в новой картине Федора Бондарчука «Вторжение». В недавнем интервью экс-возлюбленная Александра Петрова высказалась о работе с нынешним избранником Паулины Андреевой. По словам актрисы, к Федору Сергеевичу она относится с большим уважением, считая его профессионалом своего дела.

Старшенбаум напомнила, что именно Бондарчук открыл ее в большом кино. На съемочной площадке Ирина старалась выполнять все указания режиссера, следуя его советам. При этом актриса подметила, что большую роль в работе над картиной и ролью каждого персонажа играет взаимовыручка и поддержка. Старшенбаум не стала скрывать: перед актерским составом была поставлена конкретная задача — сделать фильм эффектнее, глубже, взрослее и масштабнее.

«У нас с Федором Сергеевичем отношения такого уровня, когда нет смысла давить авторитетом», — приводит «Теленеделя» слова Ирины Старшенбаум.

Высказалась актриса и о своей героине в фильме «Вторжение». Бывшая возлюбленная Александра Петрова подметила, что ее персонаж стал совсем другим человеком, нежели в первой части — повзрослевшим, сильным.

Обсуждая свою роль с Бондарчуком, Ирина пришла к заключению, что ее героиня должна отойти от подросткового образа капризной девочки и папиной дочки, перевоплотившись в молодую женщину — сложную и самостоятельную.

Говоря о съемках у Федора Бондарчука, актриса заверила, что фильм «Вторжение» стал самым непростым в ее кинокарьере. Во-первых, из-за большой ответственности. Ведь ей предстояло сыграть в фантастическом блокбастере одну из главных ролей. Во-вторых, на съемочной площадке Ирине пришлось столкнуться со сложностями в виде холода и сырости. По сюжету ленты Москва оказывается под водой, которая становится важным элементом фильма, уточнила Старшенбаум.