«Правда вкусно»: мужа Боярской на курорте накормили червями во фритюре

Максим Матвеев увез семью на Мальдивы. В путешествие вместе с актером отправилась его супурга Елизавета Боярская и дети: семилетний Андрей и годовалый Григорий. На личной страничке в Instagram муж знаменитости опубликовал свежее видео, рассказав о том, какой деликатес ему удалось попробовать на курорте. Старший сын Матвеева накормил его червями во фритюре. При этом сам Максим остался доволен необычным угощением. Об этом актер из фильма «Союз спасения» рассказал верным почитателям на личной страничке в Instagram.

«Шведский стол — отличная штука!! Порой можно найти такие блюда… Вот, Андрюха нашел (червяков, — Прим. ред.), подговорил Лизу накормить ими меня. Спасибо, заботливые вы мои, иначе и не попробовал бы!! Ну, вкусно было… Правда вкусно», — добавил Матвеев.

Напомним, что старший сын актера Андрея учится в первом классе. В декабре 2018 года возлюбленная Максима подарила ему второго наследника. Елизавета не стала засиживаться в декретном отпуске, поспешив вернуться на театральную сцену. На репетиции Боярская ходила вместе с грудным сынишкой. Пока Григорий спал в своей колыбельке, его звездная мама могла работать над ролью, делая перерывы только для того чтобы покормить ребенка и сменить ему мокрые пеленки. По словам актрисы, она не видела в этом ничего предосудительного, так как многие ее коллеги поступают также.