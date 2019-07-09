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Заговорившая о ревности Боярская поделилась селфи с Матвеевым

День семьи, любви и верности знаменитость провела в компании самого близкого для нее человека.

Заговорившая о ревности Боярская поделилась селфи с Матвеевым
Елизавета Боярская и Максим Матвеев (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Елизавета Боярская провела День семьи, любви и верности в компании самого близкого для нее человека — супруга Максима Матвеева. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала совместное черно-белое фото с избранником, попозировав с отцом своих сыновей в салоне автомобиля.

Напомним, что пара воспитывает семилетнего Андрея и семимесячного Григория, младший отпрыск супругов появился на свет в первых числах декабря. По словам актрисы, им с мужем удалось на время определиться с родительскими обязанностями. Так, старший сын Елизаветы и Максима больше времени проводит с отцом. Сама же Боярская старается всю себя отдавать грудному малышу. Актриса даже брала новорожденного сына на театральные репетиции.

В недавнем интервью Елизавета Боярская рассказала о том, что, как и любая другая женщина, она не понаслышке знает, что такое ревность. Это чувство она не раз испытывала сама. По словам актрисы, она делает все возможное для того, чтобы любимый человек чувствовал себя комфортно в ее обществе.

Елизавета Боярская призналась, что ревнует своего супруга (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

О ревности говорила и Агата Муцениеце. Павел Прилучный ревнует супругу и не разрешает ей сниматься в эротических сценах в кино. Актриса же научилась с юмором относиться к эмоциональным вспышкам избранника.

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Елизавета Боярскаязвездные детиМаксим Матвеев

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Заговорившая о ревности Боярская поделилась селфи с Матвеевым
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