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Шепелев шокировал сына странным подарком на день рождения

Телеведущий пригласил двух рыцарей, которые устроили драку на глазах у ребенка.

Шепелев шокировал сына странным подарком на день рождения
Шепелев шокировал сына своим подарком/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram признался, что на прошлый день рождения сына Платона, матерью которого является Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году, он пригласил двух рыцарей. Один из них был на коне. Они появились во дворе их дома и между ними вспыхнула драка.

«Они лупили друг друга настоящими мечами. Так, что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — заявил телеведущий.

По его словам, сын был очень напуган и не понимал, что происходит. В итоге Шепелеву пришлось объяснять ребенку, что это часть представления. В то же время он понимал, что получился перебор. Платон еще был не в состоянии понять, что это всего лишь шоу и все останутся живы.

При этом он отметил, что даже взрослые люди, которые были на празднике, испытали легкий шок. Через год он решил быть уже скромнее и устроил пиратскую вечеринку. В конце поста он спросил своих подписчиков, делают ли они подобные праздники для детей.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНовости googleПлатон Шепелев
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Шепелев шокировал сына странным подарком на день рождения
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