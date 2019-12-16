ЗВЕЗДЫ

«Что делать взрослому дяде?»: Шепелев рассказал о неловкой ситуации с детьми в торговом центре

Телеведущий растерялся, что делать с мальчиком и девочкой, когда один из них захотел в туалет.

«Что делать взрослому дяде?»: Шепелев рассказал о неловкой ситуации с детьми в торговом центре
Дмитрий Шепелев загадал подписчикам загадку из реальной жизни. Фото: globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram загадал своим подписчикам загадку в стиле «перевезти через реку волка, овцу и капусту». Причем, по его словам, подобная ситуация произошла в реальной жизни.

«Дано: один ребенок-мальчик, один ребенок-девочка и один взрослый дядя, — поведал мужчина в «сториз». — Условие: в торговом центре ребенок-мальчик очень сильно захотел в туалет и отказывается идти один. При этом девочка отказывается заходить в мужской туалет, но взрослый дядя очень боится оставлять девочку одну. Вопрос: что делать взрослому дяде, чтобы не потерять одного ребенка, не замарать другого и, самое главное, успеть на фильм?»

За самый занятный ответ ведущий пообещал подписчику билеты в кино. Шепелев не сказал, что эта история произошла именно с ним, однако, судя по набору действующих персонажей, так оно и есть. Предположительно, Дмитрий привел в кино своего 6-летнего сына Платона и его сверстницу — дочку дизайнера Екатерины Тулуповой, с которой сейчас живет (обоих ребят мужчина называет «мои дети») — и попал с ними в эту неловкую ситуацию.

Интересно, как же ведущий выпутался из этой сложной истории?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевзагадкаНовости googleотцы и детиПлатон Шепелевторговый центртуалет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что делать взрослому дяде?»: Шепелев рассказал о неловкой ситуации с детьми в торговом центре
Интересно?
Поделись с друзьями: