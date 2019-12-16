«Что делать взрослому дяде?»: Шепелев рассказал о неловкой ситуации с детьми в торговом центре

Телеведущий растерялся, что делать с мальчиком и девочкой, когда один из них захотел в туалет.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram загадал своим подписчикам загадку в стиле «перевезти через реку волка, овцу и капусту». Причем, по его словам, подобная ситуация произошла в реальной жизни.

«Дано: один ребенок-мальчик, один ребенок-девочка и один взрослый дядя, — поведал мужчина в «сториз». — Условие: в торговом центре ребенок-мальчик очень сильно захотел в туалет и отказывается идти один. При этом девочка отказывается заходить в мужской туалет, но взрослый дядя очень боится оставлять девочку одну. Вопрос: что делать взрослому дяде, чтобы не потерять одного ребенка, не замарать другого и, самое главное, успеть на фильм?»

За самый занятный ответ ведущий пообещал подписчику билеты в кино. Шепелев не сказал, что эта история произошла именно с ним, однако, судя по набору действующих персонажей, так оно и есть. Предположительно, Дмитрий привел в кино своего 6-летнего сына Платона и его сверстницу — дочку дизайнера Екатерины Тулуповой, с которой сейчас живет (обоих ребят мужчина называет «мои дети») — и попал с ними в эту неловкую ситуацию.

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Интересно, как же ведущий выпутался из этой сложной истории?