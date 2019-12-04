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Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами

У ведущих были разные подходы к поиску подходящего имени.

Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами
Дмитрий и Ксения, рассказали друг другу, по каким принципам называли сыновей. Фото: стоп-кадр шоу «Осторожно, Собчак».

Популярный ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев стал героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Во время беседы мужчина обсудил со своей коллегой Ксенией тот факт, что они оба назвали детей Платонами.

Сын Жанны Фриске появился на свет раньше наследника Максима Виторгана, но Собчак заверила, что не копировала его имя, когда придумывала, как назвать своего ребенка.

«Получилась удивительная история. Мы вообще не думали про это имя, — призналась Ксения. — У нас было три других имени: Матвей, Марк и Андрей. Мне все три нравились, но больше — Андрей. Но, когда мы его (сына, — прим. авт.) впервые увидели, мы поняли, что это не Марк, и не Матвей, и не Андрей даже. Мы прямо поняли, что вот он — Платон. Мы ни разу до момента, как увидели его, не обсуждали это имя!»

Шепелев в ответ рассказал, что они с Фриске называли сына по другому принципу.

«У нас с ней была договоренность: выбираем имена до тех пор, пока не остановимся на том, которое обоим нравится. У нас было полно вариантов. Мне очень нравилось имя Алан. Ей — Данила, мне оно категорически не нравилось. Платон — первое имя, на котором мы сошлись, и больше не спорили».

Напомним, что на этом же шоу Дмитрий рассказал, почему недолюбливает семью своей покойной жены. Оказывается, она тоже была в разладе со своим отцом.

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Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами
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