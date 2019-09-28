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Ди Каприо устроил велопрогулку для возлюбленной в Нью-Йорке

Пара была запечена на улицах города.

Ди Каприо устроил велопрогулку для возлюбленной в Нью-Йорке
Леонардо Ди Каприо. фото: globallookpress.com

44-летний Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) никак не хочет прощаться со статусом холостяка. Хотя еще во время съемок фильма «Титаник» он покорил сердца многих девушек. С тех пор он прослыл любителей моделей. Актер встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, со звездой подиумов из Бразилии Жизель Бюндхен и даже актрисой Блейк Лайвли. Однако последние два года голливудский актер верен аргентинской модели — 22-летней Камиле Морроне (Camila Morrone).

Сама девушка уверена, что намерения ее возлюбленного самые серьезные. Он даже взял ее в этом году на Каннский кинофестиваль. На красной дорожке они появились не вместе, но потом во время прогулки Леонардо сам фотографировал избранницу на телефон. Пара много путешествует и любит активно проводить время. Так летом их видели на пляже Малибу, где влюбленные играли в волейбол с друзьями.

А на днях папарацци застали Ди Каприо на улицах Нью-Йорка. Он был облачен в джинсы и серую футболку, а его голову украшала любимая бейсболка. Актер устроил свидание для Камиллы. Они катались вместе на велосипедах. Избранница звезды тоже выбрала повседневный стиль, она была в шортах, футболке и джинсовой куртке. Они без стеснения обратились к прохожим, когда немного заблудились.

Поклонники отметили, что влюбленные выглядели очень счастливыми. И Лео, и Камилла постоянно улыбались. К слову, недавно, по сообщению очевидцев, они поужинали с отцом знаменитости в роскошном ресторане в Беверли-Хиллз. Возможно, что скоро звезда Голливуда все-таки сделает предложение руки и сердца Морроне.

А вам нравится эта пара?

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Ди Каприо устроил велопрогулку для возлюбленной в Нью-Йорке
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