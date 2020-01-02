«Какие же сладкие»: жена Николаева оценила архивные кадры с детьми Галкина

На личной страничке в Instagram Максим Галкин решил поделиться с подписчиками архивным видеороликом, на котором запечатлены их с Аллой Борисовной дети. По словам шоумена, эти кадры были сделаны еще пять лет назад. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале снимал малышей на камеру во время одной из прогулок. Гарри под присмотром Лизы учился лепить снежки во дворе их особняка. В интервью YouTube-проекта «А поговорить?..» шоумен рассказал о том, что строительство дома в подмосковной деревне Грязь они с Аллой начали еще до того, как задумались о рождении общих детей.

К слову, именно примадонна отечественной эстрады, по словам Максима, выступила инициатором появления наследников. Сам телеведущий планировал обзавестись малышами, однако все решительные действия предприняла именно Пугачева. Возлюбленный певицы уточнил, что выбранная ими суррогатная мама не знала, для кого она вынашивает двойняшек.

Примечательно, что одной из первых архивный видеоролик с детьми Примадонны оценила супруга 59-летнего Игоря Николаева.

«Какие же они сладкие», — подметила Проскурякова.

По словам Пугачевой, она выступала против затеи мужа, публиковать в Instagram снимки их детей. Однако Максим настоял на своем, решив лично вести страничку в микроблоге. Шоумен уточнил, что устал от навязчивого внимания прессы. Именно по этой причине он стал делиться с поклонниками снимками двойняшек.