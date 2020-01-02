Высоцкая о браке с Кончаловским: «Стали в чем-то похожи друг на друга»

В недавнем эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro 46-летняя Юлия Высоцкая заговорила о личных аспектах частной жизни. Комментируя свой союз с 82-летним Андреем Кончаловским, знаменитость подметила, что не видит ничего сверхъестественного в том, что с годами у супружеских пар появляются одни и те же привычки, какая-то схожесть в действиях, мыслях и поступках. Телеведущая уточнила: когда люди живут вместе изо дня в день на протяжении достаточно долгого времени, уже сложно сказать, кто в итоге на кого повлиял.

«Мы стали в чем-то похожи друг на друга, но мне трудно назвать конкретные качества», — уточнила Юлия.

Ни для кого не секрет, что Высоцкой нравится путешествовать вместе с мужем. На личной страничке в Instagram знаменитость то и дело публикует фотоотчёты их совместных поездок за границу. А не так давно Юлия с 82-летним супругом увлеклись скандинавской ходьбой. В беседе с Иваном Ургантом после премьерного показа фильма «Грех» Андрей Кончаловский объяснил, как его жена получила крошечную роль без слов в его картине. Как выяснилось, Юлия приехала навестить мужа, который находился на киноэкспедиции. Тогда режиссер предложил возлюбленной появиться в кадре. По словам Кончаловского, с супругой они придумали небольшой эпизод специально для этого случая.

«Любимая женщина должна быть в кадре», — настаивал на своем режиссер.

Напомним, что в браке с Андреем Кончаловским телеведущая родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра.