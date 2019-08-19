81-летний Кончаловский вспомнил историю из детства своей жены

81-летний Андрей Кончаловский не скрывает: он считает свою жену перфекционисткой. В недавнем интервью режиссер вспомнил историю из детства Юлии Высоцкой, заверив, что еще в ранней юности его будущая возлюбленная отличалась от своих сверстниц силой воли и ответственностью.

По словам Андрея Сергеевича, когда пятилетнюю Юлю привозили погостить к бабушке с дедушкой она тут же бежала к буфету и начинала перемывать в тазике все столовые приборы, чашки и тарелки. Супруг телеведущей уже привык к тому, что у них на кухне царит чистота и порядок. Рассуждая о подобных привычках жены, Кончаловский подметил, что не смог повлиять на ее взгляды в отношении быта.

Даже если супруги поздно возвращаются домой, Юлия все равно приберет со стола после легкой трапезы, вымоет всю посуду и только после этого отправится спать. Высоцкая во всем стремится к идеалу. Если на свитере мужа вдруг появится крохотное пятно, она тут же потребует отнести вещь в химчистку, несмотря на протесты режиссера.

«Очень особенный характер… Кремень! Я очень люблю Юлю именно таким вот настойчивым ребенком», — приводит Tatler слова Андрея Кончаловского.

Сама Юлия рассказывала о том, что она привыкла каждый день баловать близких свежими блюдами. Актриса не понимает, как можно подавать к столу вчерашнюю выпеку и другие продукты. С особой ответственностью она готовится к приему гостей. Высоцкая делает все для того, чтобы ее друзьям всегда было комфортно в их с мужем доме.