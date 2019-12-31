«Спасибо большое за любовь и поддержку»: Ольга Бузова подвела итоги года

2019 год у телезвезды был очень плодотворным.

Конец года — это самое время чтобы подвести его итоги. Телезвезда Ольга Бузова не стала исключением и составила длинный список своих достижений за 2019 год.

Она записала 24 сингла, которые стали №1 в iTunes, что является абсолютным рекордом. Дважды за год Бузова возглавила тренды российского YouTube, ее песню «Водица» прослушиваний в социальной сети ВКонтакте более 1 000 000 раз. Также исполнительница получила премию телеканала RUTV в номинации «Лучший фан-клуб» и премию «Жара Music Awards 2019» в номинации «Звезда шоу-бизнеса». Уже устали? А это только начало.

Ольга — самая популярная исполнительница в Tik Tok, с более чем 160 миллионов просмотров роликов, она возглавила список журнала Forbes российских знаменитостей, получила премию телеканала Music Box в номинации «Главный хит-года», а ее новогодний трек «Мандаринка» попал на Первое место iTunes в первый день выхода сингла и продолжает занимать высшую строчку хит-парада уже более недели.

К счастью, Ольга помнит, кому она обязана своим успехом.