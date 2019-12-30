ДТП с мандаринами: Ольга Бузова выпустила новый клип

Певица Ольга Бузова, совместно со своим любимым человеком, блогером Давидом Манукяном или просто DAVA, выложила свой самый новогодний клип на песню «Мандаринка». Хотя по сюжету это скорее остросюжетный триллер, нежели типичные романтические ролики Бузовой. По сюжету Ольга едет на автомобиле, но как это часто бывает, отвлекается на разговор по телефону и сбивает прохожего, который шел по лесной дороге в безрукавке и легком свитере, с ящиком мандаринов. К счастью, DAVA не получает тяжелых повреждений и уходит прочь, а вот Бузова ломает свой автомобиль, да и связи поблизости нет, поэтому она вынуждена отправиться в путь за своей «жертвой ДТП». А дальше все банально — сначала такие непохожие герои всего за 5 минут понимают, что они просто созданы друг для друга и между ними вспыхивает любовь.

Отметим, что в данный момент влюбленные Бузова и Манукян проводят отпуск во французских Альпах, в Куршевеле.