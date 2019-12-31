«Дайте лупу, кто такой Шаляпин?»: Пригожин заступился за Пугачеву после совета уйти со сцены

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление музыканта Прохора Шаляпина, который ранее в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ посоветовал Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой покинуть сцену и дать дорогу молодым певцам. Его также во время эфира поддержал музыкальный критик Сергей Соседов, который заявил, что Пугачева «уже еле дышит».

«Дайте лупу, кто такой Шаляпин? Мы можем не соглашаться с идеологией Аллы Пугачевой, философией, но никто не вправе развенчивать ее как личность. Для того, чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать», — заявил супруг певицы Валерии.

Пригожин уверен, что сегодня развелось много людей, которые могут только болтать языком, но при этом ничего из себя не представляют. По его мнению, артист должен уходить со сцены, когда сам посчитает нужным это сделать. Пригожин заверил, что право любого артиста, если так случится, даже умереть на сцене. Он никогда не будет поддерживать людей, которые пытаются занизить талант настоящих артистов, сообщает портал vz.ru.

Напомним, что в этом году Алла Пугачева дала два сольных концерта. Один из них прошел в Кремлевском дворце и был посвящен ее семидесятилетию. Второй состоялся в ноябре в Минске. После этого Пугачева заявила, что раньше восьмидесяти лет ее на сцене вряд ли удастся увидеть ее многочисленным поклонникам.