«Меня уже на улице называют Валерием»: Пригожин объяснил, почему не делает татуировку жены

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему не будет делать на своем теле татуировку любимой жены. «Я бы налепил на грудь татуировку с Валерией. Но я слишком «шерстяной». Ее просто не будет видно. Меня уже на улице называют Валерием. Настолько мы с женой стали одним целым», — признался продюсер.

А вот певец Леонид Агутин вместе с женой и прилетевшей из Америки дочерью решился на татуировку. При этом он отметил, что боится, как бы художник сделал что-то не так. Что будет изображено на его теле, он пока не рассказывает.

Любопытно, что о желании сделать татуировки всему семейству сам Агутин ранее не распространялся. Зато его жена набрала номер друга семьи, музыканта Владимира Преснякова-младшего. Тот поведал о некоторых нюансах. Но, как сам признался, утаил, что это достаточно болезненный процесс. «Пусть кричит!» — сказал Пресняков в адрес Агутина.

В свою очередь певица Лолита призналась, что не любит татуировки. «Я не люблю причинять себе боль. Раньше клеила на себя переводки, которые выглядели как татуировки. Они после хорошего душа с мочалкой просто сходили», — заметила исполнительница.