Яркие наряды, райдер, шпагаты: как прошел концерт Пугачевой в Минске

Алла Борисовна не изменяет себе: звезда прибыла в Беларусь в черном «в пол» пальто, широкополой шляпе и очках с розовыми стеклами

Чувство стиля за десять лет отсутствия таких крупных появлений на публике не покинуло певицу, так что зрители во все глаза следили за тем, как нужно одеваться. Скажем сразу: как законодатель моды Пугачева не подвела.

Как прошел концерт Пугачевой в Минске

В начале выступления певица показалась в черном, но уже через несколько композиций на ней была надета алая юбка и абсолютно неконсервативные кроссовки.

Алла не только пела – она еще и говорила. Обо всем и обо всех, кто был важен в ее жизни. Так она вспомнила того, кто первым поверил в нее как в певицу – о Валерии Трифонове.

«Позвоните Трифонову» — эта короткая телеграмма изменила ее жизнь еще тогда, когда будущая звезда училась в музыкальном училище, а Трифонов был редактором программы «Доброе утро».

Блеск и скромность – что позволено Юпитеру

Пугачева отработала свой концерт по-полной. Единственная вольность и поблажка, которую себе позволила певица – это двадцатиминутное опоздание, которое, по всеобщему зрительскому убеждению, можно и простить как женщине и как легенде.

Даже райдер Аллы Борисовны был скромным. А точнее – его не было вовсе. Было подробно расписанное техническое задание на обеспечение музыки, света, воспроизведения визуального ряда – в общем, монтажа сцены.

А вот о быте певица не беспокоилась. По свидетельствам тех, кто обеспечивает прием знаменитостей, часто бывает так: чем более известен гость, тем скромнее его райдер и уважительнее отношения с персоналом.

Тем не менее, в роскоши Пугачева себе не отказывала

Она приехала на свой концерт в собственном железнодорожном вагоне. И если кто-то сомневается, что внутри хоть что-то не импонировало артистке, он глубоко ошибается.

На перроне этот красный с золотой полосой вагон встречала толпа поклонников, которую на безопасное расстояние оттерла профессиональная охрана. Впрочем, Алла Борисовна на пути от вагона к машине все же пообщалась с фанатами и даже приняла цветы от одного из своих преданных почитателей.

Пугачева привезла с собой в Минск яркую большую команду, обеспечивавшую шоу. В ходе концерта выступила даже Анастасия Волочкова, продемонстрировавшая парочку своих знаменитых шпагатов.

Даже если Алла Борисовна и назвала Волочкову «королевой инстаграма», то на сцене два часа безраздельно царствовала сама Примадонна. Как всегда, концерт был отработан от и до – в поте лица. Никто не скажет, что Пугачева отлынивала или берегла себя из-за возраста.

Как всегда, концерт Пугачевой – это спектакль

Само представление – повторение шоу, которое уже увидело свет в апреле 2019 года, в Кремлевском дворце. И даже если вы не попали на концерт в Минске, его все равно можно будет увидеть в киноверсии – да, такая существует. С 31 октября начат ее прокат, стартовавший на самых восточных рубежах нашей страны.

Всегда есть опасение, что стареющие звезды – это не то, что хотелось бы увидеть любящему их зрителю на закате их карьеры. Но, судя по всему, звезда Пугачевой еще вполне себе на высоте.

По крайней мере, это доказывает ажиотаж, возникший вокруг билетов на минское шоу, безусловный аншлаг и восхищенные отзывы в сети. Билеты были раскуплены задолго до приезда звезды.

Перекупщики продавали их по ценам, взвинченным до 10-20 стоимостей, но все равно все места были заняты, а люди до последнего пытались достать лишний билетик.

Конечно, жаль, что певицу из-за загруженного графика выступлений не смог поддержать присутствием ее супруг – Максим Галкин, но времени заскучать у Аллы Борисовны не было.

Пугачева пообещала Минску дать концерт и в 80 своих лет, так что это еще далеко не последнее выступление. Алла слово держит.

А вы в своем городе посетили бы юбилейный концерт Аллы Борисовны?