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«У нее находилось время на каждого»: Эрнст считал Волчек своей второй мамой

Продюсер и телеведущий скорбит по ушедшей из жизни народной артистки СССР.

«У нее находилось время на каждого»: Эрнст считал Волчек своей второй мамой
Константин Эрнст (Фото: Globallookpress.com)

Константин Эрнст вслед за Максимом Галкиным выступил перед собравшимися в «Современнике» коллегами, поклонниками и родственниками покойной Галины Борисовны. Обращаясь ко всем неравнодушным, продюсер заявил, что всегда считал Волчек своей второй мамой. По словам сценариста, при высокой загруженности, включенности в репетиционный процесс — она всегда находила время на дорогих ей людей. Народная артистка СССР опекала шестилетних двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина, относясь к малышам, как к родным внука. Константин Львович не стал скрывать, что Волчек часто отправляла подарки и для их с Софьей (жена продюсера, — Прим. ред.) детей, проявляла свою заботу и любовь.

Продюсер Константин Эрнст
Константин Эрнст выразил слова соболезнования близким Галины Волчек на гражданской панихиде в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

«Для меня Галина Борисовна была второй мамой… Мы все приходили в «Современник» лечиться ее любовью», — отметил Эрнст.

Как сообщает корреспондент Teleprogramma.pro, на гражданской панихиде также были замечены Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Примадонна отечественной эстрады не смогла приехать на церемонию прощания из-за плохого самочувствия. Муж певицы объяснил отсутствие Аллы Борисовны в «Современнике», заверив, что у его супруги поднялось давление. Именно по этой причине Примадонне пришлось остаться дома.

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«У нее находилось время на каждого»: Эрнст считал Волчек своей второй мамой
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