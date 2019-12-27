«После боя курантов «закидываюсь» шоколадом!»: супруга Петросяна рассказала о своем новогоднем столе

Татьяна Брухунова в своем личном аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками планами на новогоднюю ночь, а если быть точнее, женщина рассказала, что она планирует увидеть на своем праздничном столе.

Как выяснилось, Татьяна придерживается довольно странной диеты, по ночам она не ест, так что последний ужин этого года она съест в 19:00, а после боя курантов диета превращается в нечто новое, ведь супруга Евгения Петросяна будет «закидываться» мандаринами и шоколадом. Весьма своеобразный выбор блюд для человека, который старается следить за своей фигурой.

«Какое блюдо король вашего новогоднего стола? Я много лет не ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные 19:00, а после боя курантов «закидываюсь» разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада!» — поделилась с подписчиками предновогодним настроением Татьяна.

Комментаторы похвалили Брухунову за выдержку и силу воли, однако многие не поняли смысл поедания шоколада при отказе от питания в вечернее время.

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