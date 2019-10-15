Татьяна Брухунова объяснила, откуда у нее на пальце «обручальное» кольцо

Она уверяет, что украшению пять лет.

Татьяна Брухунова, помощница Евгения Петросяна, объяснила откуда у нее на пальце «обручальное» кольцо. Украшение приметили подписчики, когда она поделилась очередным снимком.

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Оказалось, нет смысла искать новости там, где их нет. Татьяна Брухунова уверяет, что украшение у нее уже пять лет и не имеет никакого отношения к слухам о ее взаимоотношениях в Евгением Вагановичем.

Тем не менее, многие уверены, что девушка лукавит и комик сделал ей предложение руки и сердца. Тем более, теперь он холост и вполне может устраивать свою личную жизнь.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в прошлом году. Причины развода остались тайной, но в то время упорно обсуждались слухи, что супруги расстались именно из-за Татьяны Брухуновой, но эту версию ни девушка ни юморист так и не подтвердили, сообщает сайт Актуальные новости.