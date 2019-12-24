«Ситуация поправимая»: хирург поддержал Кудрявцеву после истории с порванным имплантом

Ранее сама телеведущая рассказал о том, что ей пришлось согласиться на срочную операцию. Пластический хирург Владимир Плахотин дал свою оценку произошедшему.

48-летняя Лера Кудрявцева прошла операцию по удалению имплантов из груди. Об этом ведущая программы «Секрет на миллион» рассказала друзьям и коллегам на личной страничке в Instagram. По словам супруги хоккеиста Игоря Макарова, каждый год она проходила обследование в клинике — начиная от МРТ с контрастом и заканчивая УЗИ. В ходе последнее осмотра доктора обнаружили, что у их пациентки порван левый имплант. После чего Кудрявцеву отправили на срочную операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Сама Лера объяснила, зачем она поделилась своей историей в микроблоге. Знаменитость захотела уберечь от необдуманных действий других девушек.

Сайт Teleprogramma.pro обратился за комментарием к пластическому хирургу Владимиру Плахотину. По словам специалиста, его коллеги в последнее время действительно часто сталкиваются с проблемой замены имплантов.

«Почему это происходит? Дело в том, что те импланты, которые устанавливались 10-15 лет назад, несмотря на силиконовую оболочку и пожизненную гарантию от производителя, содержали внутри жидкость, которая с течением времени начала подтекать вследствие потери целостности оболочки самого импланта. Причина – материалы, из которых изготавливались импланты, они оказались не такими прочными, как думали о них производители», — утверждает доктор.

Как выяснилось, потеря целостности и вытекание содержимого из импланта может привести к уплотнению тканей, появлению болезненных ощущений в груди, воспалительному процессу и визуальной асимметрии молочных желез. Все это факторы являются признаками капсулярной контрактуры – патологии, возникающей после нарушения герметичности импланта.

«Решить данную проблему можно только одним способом – удалить поврежденный имплант и не раньше чем через полгода провести реэндопротезирование: поставить современные качественные полиуретановые высококогезивные импланты, отвечающие всем необходимым требованиям и стандартам. То, что произошло с Лерой – ситуация неприятная, но поправимая, поэтому приравнивать ее к трагедии не нужно. Если у вас стоят импланты старого образца, установленные 10-15-20 лет назад, лучше пройти обследование», — экспертно резюмировал специалист.

Владимир Плахотин, как пластический хирург, посоветовал всем представительницам прекрасного, раздумывающим над увеличивающей маммопластикой, отнеситесь внимательно к выбору имплантов.

«И сегодня можно по незнанию согласиться на установку некачественных имплантов, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Прежде чем согласиться на операцию поговорите с врачом. Будьте бдительны», — добавил хирург.

Справка Teleprogramma.pro:

Владимир Плахотин – пластический хирург.

Закончил 2й Мед (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220, которая длительное время входила в структуру, так называемого, «Четвертого управления». Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.