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«Это мама моего друга Дениса»: Ургант трогательно простился с Волчек

Телеведущий тяжело переживает смерть художественного руководителя «Современника».

«Это мама моего друга Дениса»: Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант скорбит из-за смерти Волчек/http://globallookpress.com/

Телеведущий Иван Ургант в Instagram выразил соболезнования семье художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Прославленный режиссер умерла в возрасте 86 лет в Боткинской больнице. Официальная причина смерти пока не озвучена.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо вам!» — заявил Иван Ургант.

Отметим, что у Галины Волчек остался сын Денис Евстигнеев от первого мужа — актера театра и кино Евгения Евстигнеева. Он трудится уже много лет кинорежиссером.

Галина Волчек попала в больницу 23 декабря. Причем еще накануне она общалась с актерами и все было нормально. Галина Волчек – знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она бессменно руководила «Современником».

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Галина ВолчекДенис ЕвстигнеевИван УргантУмерла Галина Волчек
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«Это мама моего друга Дениса»: Ургант трогательно простился с Волчек
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