«Это мама моего друга Дениса»: Ургант трогательно простился с Волчек

Телеведущий Иван Ургант в Instagram выразил соболезнования семье художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Прославленный режиссер умерла в возрасте 86 лет в Боткинской больнице. Официальная причина смерти пока не озвучена.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо вам!» — заявил Иван Ургант.

Отметим, что у Галины Волчек остался сын Денис Евстигнеев от первого мужа — актера театра и кино Евгения Евстигнеева. Он трудится уже много лет кинорежиссером.

Галина Волчек попала в больницу 23 декабря. Причем еще накануне она общалась с актерами и все было нормально. Галина Волчек – знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она бессменно руководила «Современником».