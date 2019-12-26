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Умерла прославленный режиссер Галина Волчек

Ей было 86 лет.

Умерла прославленный режиссер Галина Волчек
Скончалась Галина Волчек. Фото

В четверг, 26 декабря, умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет. В последнее время она сильно болела.

Напомним, что Галина Волчек была госпитализирована в больницу из своего загородного коттеджа в поселке Рожновка Одинцовского района несколько дней назад. Причем СМИ сразу стали сообщать, что художественный руководитель театра «Современник» находится в коме. Кстати, еще накануне ничто не предвещало проблем со здоровьем. Звезда принимала гостей.

В больнице звезда, как писали СМИ, ощущала серьезные проблемы со здоровьем. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Звезда, как писали СМИ, находилась в Боткинской больнице.

Галина Волчек – знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она руководила «Современником». Несмотря на проблемы со здоровьем в последние месяцы своей жизни Волчек всегда приезжала в родной театр и встречалась с актерами. Волчек – герой труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат государственной премии СССР и премии Президента РФ. Этой почетной награды она была удостоена в 2002 году.

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"Современник"Галина Волчектеатр "Современник"Умерла Галина Волчек
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Умерла прославленный режиссер Галина Волчек
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