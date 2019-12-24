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Галина Волчек госпитализирована в клинику в тяжелом состоянии

Популярный режиссер была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем.

Галина Волчек госпитализирована в клинику в тяжелом состоянии
Волчек доставили в больницу/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы. Известного режиссера доставили в больницу на карете скорой помощи ночью.

Известно, что сейчас Галина Волчек находится в реанимации. Причиной недомогания стала проблемы с сердцем, сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, что не так давно в одном из интервью с журналистами Галина Волчек пожаловалась, что многие актеры в погоне за длинным рублем не приходят на репетиции в театр. Они предпочитают сниматься в фильмах. Из-за этого срываются постановки. Она осудила такое поведение актеров. Волчек считает, что театр для актеров должен быть в приоритете.

Высказывание Волчек прокомментировали многие звездные актеры. Многие из них отметили, что очень сложно совмещать кино и театр. Впрочем, ничего невозможного все-таки нет. При этом звезды считают, что нужно быть честным прежде всего в своей профессии.

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Галина ВолчекМоскватеатр "Современник"
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Галина Волчек госпитализирована в клинику в тяжелом состоянии
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