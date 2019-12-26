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«Сгорело почти все»: мать Децла рассказала, что кто-то поджег его могилу

Неизвестные почти полностью спалили место захоронения Кирилла Толмацкого.

«Сгорело почти все»: мать Децла рассказала, что кто-то поджег его могилу
Децл. Фото: Жданов Анатолий / Архив "КП"

Не для всех Новый год становится праздником, в ночь с 25 на 26 декабря неизвестные решили, что будет весело поджечь могилу артиста Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

В администрации кладбища сообщили, что это могла быть случайность, так как фанаты музыканта регулярно приходят почтить его память и ставят на могилу свечи, от которых и мог произойти пожар.

Портал Тeleprogramma.pro связался с мамой артиста, Ириной Толмацкой, и выяснил все подробности.

«Никто не знает, кто это сделал. Сам факт есть, а кто это сделал неизвестно. Я больше склоняюсь к тому, что это был факт вандализма. Много месяцев могила стояла, приходили люди, ставили свечи, а тут вдруг раз и все загорелось. Пусть все это будет на совести того, кто это сделал.

Все произошло вечером, так что увидели это только когда уже было большое пламя. Я пожар не застала, мне просто позвонили и сказали, что произошла неприятность, сгорела могила. В полицию заявлять не буду, просто вот так произошло. Сгорело почти все, венки, портрет, дата рождения с надписью обуглены. Сейчас там, грубо говоря, могила неизвестного человека», — рассказала Ирина Толмацкая.

Отметим, что похоронен Децл на Пятницком кладбище в Москве. Отец артиста, Александр Толмацкий, сообщил Тeleprogramma.pro, что он в курсе случившегося, но только прилетел в Москву, поэтому подробностями владеет Ирина.

 

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«Сгорело почти все»: мать Децла рассказала, что кто-то поджег его могилу
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