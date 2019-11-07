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«Влюбился в чокнутую»: близкие Децла честно рассказали о нем в фильме

Супруга музыканта не стала участвовать в съемках.

«Влюбился в чокнутую»: близкие Децла честно рассказали о нем в фильме
Децл. Фото https://www.instagram.com/juzeppejostko/

7 ноября выходит новая картина о Кирилле Толмацком «С закрытыми окнами».  Teleprogramma.pro узнала, как близкие Децла отнеслись к выпуску новой картины о нем.

Анатолий Толмацкий, отец музыканта, сказал, что это очень правдивая картина. Ему было сложно смотреть ее – на глаза наворачивались слезы. Его друг Павел Белец опасается только одного – что картина окажется не полной. Ведь у артиста была очень бурная и насыщенная событиями жизнь. Уместить ее в объемы полнометражной ленты непросто.

«Кирилл реально занимался ребенком, его растил, он его мыл, одевал. Но, как и все творческие люди, влюбился в чокнутую женщину», — рассказали друзья Кирилла.

Кстати, супруга Кирилла Юлия – единственная из близких родственников, кто отказался участвовать в фильме. Говорят, что она порвала всякую связь с родителями бывшего мужа и не разрешает им встречаться с внуком.

Картину «С закрытыми окнами» свободно выставят в Сеть, ее показ будет совершенно бесплатным.

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Анатолий ТолмацкийДецлКирилл Толмацкийфильм о Децле
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«Влюбился в чокнутую»: близкие Децла честно рассказали о нем в фильме
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