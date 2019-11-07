«Больно это смотреть и снова переживать»: отец Децла высказался о фильме про сына

7 ноября выходит фильм о Кирилле Толмацком «С закрытыми окнами», который создатели называют самой честной биографией рэпера. Корреспондент Teleprogramma.pro узнала, чего больше всего боятся близкие артиста.

О фильме, раскрывающем всю правду о жизни и внезапной смерти Децла, говорят с тех самых пор, как месяц назад на YouTube появился трейлер.

Создателям картины, лауреату ТЭФИ Роману Суперу и сценаристу Александру Уржанову, удалось разговорить на откровения отца и мать покойного артиста. А деньги на съемки помогли собрать многочисленные фанаты погибшего.

«Четвертого февраля я проснулся, поставил варить себе кофе, включил радио и узнал о том, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Я заплакал, — рассказал Роман Супер о проекте. — Открыл фейсбук и увидел, что плачет вся моя лента».

Роман сразу обозначил приоритеты: проект не коммерческий, презентация без журналистов, а ссылка на фильм в открытом доступе.

«Я даже представить не мог, что мой ребенок станет артистом, а тем более звездой. Но потом мне стало казаться, что так будет всегда», — говорит в кадре отец Кирилла, Александр Толмацкий.

«Кирилл реально занимался ребенком, его растил, он его мыл, одевал. Но, как и все творческие люди, влюбился в чокнутую женщину», — дают интервью друзья.

И наконец, в трехминутном ролике появляются обрывки интервью Кирилла:

«Я сейчас езжу как студийный бомж. Где есть возможность писать, там и пишусь».

В интервью порталу Teleprogramma.pro отец Децла Александр Толмацкий признался, что ему было больно смотреть фильм.

«Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что «я — папа». Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино, — сказал нам Толмацкий. Роман приезжал ко мне домой и показывал фильм. Это его взгляд на то, что произошло с Кириллом. Мне было больно это смотреть и снова все переживать».

Павел Беленец, который был другом, а после и концертным директором Толмацкого, добавил, что единственное чего боится, так это «недосказанности».

«Кирилл прожил не одну жизнь, а четыре — пять жизней за 36 лет. Он видел столько городов и стран, так много ездил, сколько не все люди успевают за одну жизнь, — заметил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Беленец. И как вместить всю его жизнь в два часа я не представляю. И сериала мало будет. Я разочаруюсь только в одном случае, если будет много недосказанности. Кирилл сам по себе был закрытым человеком. Но я слышал, что Роман говорил с друзьями Кирилла, его родителями и я надеюсь он все же смог «впитать в себя» весь его внутренний мир, понять мировоззрение».

В фильме отказалась сниматься супруга рэпера Юлия. После смерти артиста ходили разговоры о том, что девушка выгнала того из дома, а также о «войне», которую родители покойного якобы объявили снохе. Александр Толмацкий не понимает, откуда берутся такие слухи.

Он, как и все друзья рэпера, называет сына самым неконфликтным человеком.

«Кирилл, да вы смеетесь? Я от него за все время съемок «Последнего героя» не слышал не одного каприза, — поделился с Teleprogramma.pro Николай Дроздов. Мы были в «племени Скорпиона» и нас было пять человек, кто работал не покладая рук. И Кирилл, как и я, ходил за дровами, заботился о сохранности углей, чтобы на утро можно было разжечь костер. Вообще был тихим, спокойным. А вот петь он не хотел. Это мы могли затянуть «Ой, мороз-мороз», а вот он все больше как-то в себе был».

Напомним, сердце Кирилла остановилось в ночь с 3 на 4 февраля после концерта в Ижевске. Артист пожаловался на онемение левой руки и попросил таблетки. Потом музыканту стало совсем плохо…

Приехавшие по вызову медики около получаса пытались реанимировать рэпера, но в итоге констатировали остановку сердца.

А вы будете смотреть фильм про Децла?