Звездные истории

«Больно это смотреть и снова переживать»: отец Децла высказался о фильме про сына

7 ноября выходит фильм о Кирилле Толмацком «С закрытыми окнами», который создатели называют самой честной биографией рэпера. Корреспондент Teleprogramma.pro узнала, чего больше всего боятся близкие артиста.

«Больно это смотреть и снова переживать»: отец Децла высказался о фильме про сына
Кирилл Толмацкий. Фото: https://www.instagram.com/juzeppejostko/

О фильме, раскрывающем всю правду о жизни и внезапной смерти Децла, говорят с тех самых пор, как месяц назад на YouTube появился трейлер.

Создателям картины, лауреату ТЭФИ Роману Суперу и сценаристу Александру Уржанову, удалось разговорить на откровения отца и мать покойного артиста. А деньги на съемки помогли собрать многочисленные фанаты погибшего.

«Четвертого февраля я проснулся, поставил варить себе кофе, включил радио и узнал о том, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Я заплакал, — рассказал Роман Супер о проекте. — Открыл фейсбук и увидел, что плачет вся моя лента».

Роман сразу обозначил приоритеты: проект не коммерческий, презентация без журналистов, а ссылка на фильм в открытом доступе.

«Я даже представить не мог, что мой ребенок станет артистом, а тем более звездой. Но потом мне стало казаться, что так будет всегда», — говорит в кадре отец Кирилла, Александр Толмацкий.

Александр Толмацкий
Александр Толмацкий. Кадр из фильма «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого»

«Кирилл реально занимался ребенком, его растил, он его мыл, одевал. Но, как и все творческие люди, влюбился в чокнутую женщину», — дают интервью друзья.

И наконец, в трехминутном ролике появляются обрывки интервью Кирилла:

«Я сейчас езжу как студийный бомж. Где есть возможность писать, там и пишусь».

В интервью порталу Teleprogramma.pro отец Децла Александр Толмацкий признался, что ему было больно смотреть фильм.

«Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что «я — папа». Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино, — сказал нам Толмацкий.

Роман приезжал ко мне домой и показывал фильм. Это его взгляд на то, что произошло с Кириллом. Мне было больно это смотреть и снова все переживать».

Кирилл Толмацкий
Кирилл Толмацкий. Фото: кадр из фильма «С закрытыми глазами. Честная биография Кирилла Толмацкого»

Павел Беленец, который был другом, а после и концертным директором Толмацкого, добавил, что единственное чего боится, так это «недосказанности».

«Кирилл прожил не одну жизнь, а четыре — пять жизней за 36 лет. Он видел столько городов и стран, так много ездил, сколько не все люди успевают за одну жизнь, — заметил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Беленец.

И как вместить всю его жизнь в два часа я не представляю. И сериала мало будет. Я разочаруюсь только в одном случае, если будет много недосказанности. Кирилл сам по себе был закрытым человеком.

Но я слышал, что Роман говорил с друзьями Кирилла, его родителями и я надеюсь он все же смог «впитать в себя» весь его внутренний мир, понять мировоззрение».

Кирилл Толмацкий с женой Юлией
Кирилл Толмацкий с женой Юлией. Фото: https://www.instagram.com/juzeppejostko/

В фильме отказалась сниматься супруга рэпера Юлия. После смерти артиста ходили разговоры о том, что девушка выгнала того из дома, а также о «войне», которую родители покойного якобы объявили снохе. Александр Толмацкий не понимает, откуда берутся такие слухи.

Он, как и все друзья рэпера, называет сына самым неконфликтным человеком.

«Кирилл, да вы смеетесь? Я от него за все время съемок «Последнего героя» не слышал не одного каприза, — поделился с Teleprogramma.pro Николай Дроздов.

Мы были в «племени Скорпиона» и нас было пять человек, кто работал не покладая рук. И Кирилл, как и я, ходил за дровами, заботился о сохранности углей, чтобы на утро можно было разжечь костер. Вообще был тихим, спокойным.

А вот петь он не хотел. Это мы могли затянуть «Ой, мороз-мороз», а вот он все больше как-то в себе был».

Напомним, сердце Кирилла остановилось в ночь с 3 на 4 февраля после концерта в Ижевске. Артист пожаловался на онемение левой руки и попросил таблетки. Потом музыканту стало совсем плохо…

Приехавшие по вызову медики около получаса пытались реанимировать рэпера, но в итоге констатировали остановку сердца.

А вы будете смотреть фильм про Децла?

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«С закрытыми глазами. Честная биография Кирилла Толмацкого»Александр ТолмацкийДецлКирилл Толмацкий
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«Больно это смотреть и снова переживать»: отец Децла высказался о фильме про сына
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