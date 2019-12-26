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Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов предсказал Билану брак с иностранкой и ребенка

Экстрасенс отметил, что свою любовь певец встретит нескоро.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов предсказал Билану брак с иностранкой и ребенка
Дима Билан. фото: globallookpress.com/

Дима Билан мелькал в обществе обаятельной девушки, когда впервые поехал на «Евровидение». Он даже хотел на ней жениться, но в итоге слава так захватила артиста, что его отношения с блондинкой закончились расставанием. О личной жизни певец предпочитает не рассказывать, что еще больше подогревает интерес к его персоне. Его подозревали в нетрадиционной ориентации и даже пристрастии к запрещенным веществам.

Но недавнее признание Билана, что он расстался с возлюбленной и «потерял» двух детей, поразило многих. Никто не ожидал, что 38-летний артист такое пережил. Специально для портала Teleprogramma.pro Александр Кинжинов, известный таролог, финалист «Битвы экстрасенсов» на ТНТ попытался заглянуть в будущее певца.

«Расклад показал, что свою настоящую любовь Дима найдет, но произойдет это очень не скоро. Пройдет примерно лет десять. Отношения приведут к брачному союзу. Есть огромная вероятность, что супруга Димы Билана будет иностранкой. По судьбе певца вижу ребенка — это будет мальчик. Что касается творчества, то все будет идти своим чередом, без резких всплесков, но и без падений», — рассказал Кинжинов.

Кинжинов
Александр Кинжинов. Фото: личный архив

К слову, Билан всегда пользовался особой любовью у девушек. С возрастом черты его лица менялись и он становился все мужественнее, поэтому ни для кого не станет неожиданностью, если артист найдет свою любовь ближе к 50 годам. Напомним, что ранее экстрасенс раскрыл причины возвращения Натальи Ветлицкой, а также увидел, что София Ротару приедет в Россию, несмотря на волну негатива, которая на нее обрушилась.

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Тэги:

Александр КинжиновДима БиланПрограмма "Битва экстрасенсов"
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов предсказал Билану брак с иностранкой и ребенка
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