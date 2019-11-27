Финалист «Битвы экстрасенсов» раскрыл причины возращения Ветлицкой на сцену

Наталья Ветлицкая долгих 15 лет прожила в Испании, но недавно вернулась в Россию. В интервью Андрею Малахову звезда 90-х рассказала о зверствах первого мужа, болезни матери и своей единственной дочери Ульяне. Она призналась, что появление ребенка не сделало ее счастливой. Все эти годы артистка занималась недвижимостью, но теперь она готова вернуться на сцену. Теперь 55-летняя Ветлицкая хочет почувствовать себя звездой вновь, поэтому даст два концерта в октябре будущего года.

Одни артисты поддержали певицу, а другие усомнились в том, что она вновь сможет стать популярной. Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов признался, что помнит хиты Натальи Игоревны с детства. Он не стал скрывать, что до сих пор часто слушает ее трек «Посмотри в глаза». Таролог отметил, что ему было всего 15 лет, когда Ветлицкая исчезла и стала жить в Испании. Сейчас Александр решил сделать предсказание о том, ждет ли артистку новый успех.

«Таким вопросом сейчас задаются многие. По словам самой певицы, у неё есть в планах возобновить концертную деятельность. В некоторых источниках говорится, что Наталья уже заключила контракт с крупной продюсерской компанией в России. Получится ли, вопрос другой. Время меняется, меняются и предпочтения публики, хотя и у „старой школы“ есть свои почитатели», — стал рассуждать Кинжинов.

«Карты показали, что былой славы певице вряд ли удастся снискать. Что касается причин возвращения, то можно сказать так: Наталья Ветлицкая соскучилась по сцене, аплодисментам, славе. Имеет место быть и материальный интерес», — рассказал экстрасенс.

Стоит отметить, что ранее он также сделал предсказание Лолите Милявской. Александр увидел, что 56-летняя Лолита выйдет замуж в шестой раз, но отметил, что и этот брак звезды окажется неудачным.