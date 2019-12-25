«Саши Петрова и правда много»: Бондарчук высказался о главном герое «Вторжения»

По словам режиссера, аудитория любит этого актера, принимает и очень ждет.

Режиссер Федор Бондарчук высказался относительно личности Александра Петрова. Не секрет, что этот актер в последнее время играет в большом количестве картин. В частности, он снялся в последнем фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Многие зрители считают, что актера «слишком много» на экранах.

Как отметил Федор Бондарчук, Петров во всех картинах, в которых он играет, разный. Он внимательно следит за его творчеством и может сказать, что диапазон работ у него огромный.

«Саши Петрова и правда много. Вплоть до того, что на последнем «Золотом орле» он соревновался с самим собой. Я даже предложил убрать Петрова из рекламных материалов «Вторжения»: испугался, что зрителю он мог слегка надоесть», — заявил Федор Бондарчук.

Однако позже режиссер изучил мнение фокус-групп, показал рабочий материал зрителям. Причем не тем, что отпускают едкие комментарии в адрес Петрова, а обычным людям. Как признался Бондарчук, он обалдел от результатов. Аудитория любит этого актера, принимает и ждет новых фильмов с его участием, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что несколько дней назад в столице прошла премьера картины «Вторжение». На нее пожаловали многие звезды шоу-бизнеса со своими вторыми половинками. В кинотеатрах ленту начнут показывать с первого дня нового года.