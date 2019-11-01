«Сильный и творческий»: Старшенбаум высказалась о любимом мужчине

В свежем выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света», посвященном Ирине Старшенбаум, актриса рассказала о том, каким должен быть ее идеальный мужчина.

«Адекватный, добрый, сильный и творческий. С которым мы вместе будем делать много разных дел, потому что я не могу в разные стороны идти, мне это вообще непонятно», — описала свой идеал звезда «Притяжения».

Себя же актриса описала, как строптивую и сильную женщину с непростым характером, которая «изводит мужиков». К примеру, она очень свободолюбива, но является собственницей и легко может впасть в состояние ревности.

А совсем без мужчин Ирина не может. По ее словам, у нее любовная зависимость. Правда, многих отталкивает ее характер.

Но в данный момент актриса влюблена. Она уверенно подтвердила это, хотя имя возлюбленного не раскрыла. Напомним, после съёмок в фильме «Притяжение» Старшенбаум начала встречаться с актером Александром Петровым. Пара даже думала о браке, но в июне 2019 года они расстались.