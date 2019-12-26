НОВОСТИ

Водевиль с женой и банкет за кулисами: как отметит юбилей Боярский

26 декабря Михаилу Сергеевичу исполнилось 70 лет.

Водевиль с женой и банкет за кулисами: как отметит юбилей Боярский
Михаил Боярский. Кадр из передачи "Сегодня вечером"

Михаил Боярский никогда не празднует свой день рождения. Даже не так – в их семье не принято праздновать, это касается всех его близких. Все, что делают родные артиста в праздничный день, – это собираются вместе, поднимают бокалы, чокаются, выпивают, поздравляют и расходятся. Примерно так же проходят и встречи Нового года.

При этом никто не в обиде, пишет КП. Жена Лариса Лупиан, напротив, очень довольна – посуду мыть не надо, никто не просыпается с похмельем. Примерно так же отметит Михаил Сергеевич и свой 70-й день рождения. За тем лишь исключением, что в программе празднования появится посещение нескольких телевизионных шоу и выход на сцену.

В честь юбилея Боярского уговорили участвовать в водевиле театра имени Ленссовета «В этом милом старом доме». На сцену артист выйдет вместе с женой, с которой, к слову, Михаил Сергеевич прожил 42 года. Потом актера за кулисами поздравят коллеги и друзья, устроив в его честь банкет. И тут Боярскому от праздника уже не отвертеться.

А дома его будут ждать дети и внуки с подарками. Сын актера Сергей признался, что купил своему отцу нечто полезное для дачи. Внуки Боярского приготовили для деда сюрприз своими руками.

Ранее мы писали о том, что Михаил Сергеевич любит проводить время на даче, он сам занимается хозяйством – стрижет кусты в огороде, что-то ремонтирует, косит траву.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Боярский новостиМихаил БоярскийСергей Боярский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водевиль с женой и банкет за кулисами: как отметит юбилей Боярский
Интересно?
Поделись с друзьями: