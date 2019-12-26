Водевиль с женой и банкет за кулисами: как отметит юбилей Боярский

Михаил Боярский никогда не празднует свой день рождения. Даже не так – в их семье не принято праздновать, это касается всех его близких. Все, что делают родные артиста в праздничный день, – это собираются вместе, поднимают бокалы, чокаются, выпивают, поздравляют и расходятся. Примерно так же проходят и встречи Нового года.

При этом никто не в обиде, пишет КП. Жена Лариса Лупиан, напротив, очень довольна – посуду мыть не надо, никто не просыпается с похмельем. Примерно так же отметит Михаил Сергеевич и свой 70-й день рождения. За тем лишь исключением, что в программе празднования появится посещение нескольких телевизионных шоу и выход на сцену.

В честь юбилея Боярского уговорили участвовать в водевиле театра имени Ленссовета «В этом милом старом доме». На сцену артист выйдет вместе с женой, с которой, к слову, Михаил Сергеевич прожил 42 года. Потом актера за кулисами поздравят коллеги и друзья, устроив в его честь банкет. И тут Боярскому от праздника уже не отвертеться.

А дома его будут ждать дети и внуки с подарками. Сын актера Сергей признался, что купил своему отцу нечто полезное для дачи. Внуки Боярского приготовили для деда сюрприз своими руками.

Ранее мы писали о том, что Михаил Сергеевич любит проводить время на даче, он сам занимается хозяйством – стрижет кусты в огороде, что-то ремонтирует, косит траву.