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«Стрижет кусты, ходит на рыбалку»: дети Боярского рассказали, какой он в обычной жизни

Народному артисту исполнилось 70 лет.

«Стрижет кусты, ходит на рыбалку»: дети Боярского рассказали, какой он в обычной жизни
Михаил Боярский Фото Global look press.

26 декабря народному артисту Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. Публика знает своего любимца в основном по его фильмам, а вот какой он дома, с семьей – немногие. Как ведет себя Михаил Сергеевич, когда снимает маску актера, рассказали КП его сын Сергей и дочь Лиза.

39-летний наследник актера уверяет – считать, что артист всегда играет роль, это заблуждение. Когда Боярский приходит домой, он становится обычным мужчиной с большим опытом за плечами.

«В свободное время папа смотрит фильмы, ездит на дачу, занимается хозяйством. По магазинам ходит, что-то чинит. Покупает вещи для дома, на даче стрижет кусты, косит траву, ходит на рыбалку с внуком, жарит шашлыки на мангале», — рассказал Сергей.

Михаил Сергеевич никогда не поет свои знаменитые песни из кинофильмов в компаниях и практически не разговаривает дома о работе. Да и на Новый год не наряжается в Деда Мороза.

В 1979 году Боярский попал в серьезную автоаварию, тогда он чудом остался жив, перенес перелом позвоночника. С доктором, который вытащил его с того света, он потом долго дружил.

Лиза Боярская вспоминает, как врач приходил к ним домой и веселил своими шуточками всю семью. Актриса ласково его называет «дядя Саша». По словам девушки, отец после той катастрофы не стал меньше трудиться, по-прежнему полностью посвящая себя профессии.

«Он всегда был трудоголиком и сейчас им остается», — говорит она.

Несмотря на преклонный возраст Михаила Сергеевича, Лиза не видит, чтобы отец уставал. Напротив, когда в его работе появляется какой-то перерыв, он начинает нервничать от нетерпения начать новый проект.

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«Стрижет кусты, ходит на рыбалку»: дети Боярского рассказали, какой он в обычной жизни
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