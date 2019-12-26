«Я стал ворчливым и озлобленным»: Боярский признался, что в нем прибавилось раздражения

По словам актера, он не может смириться с тем, что происходит вокруг него.

Актер Михаил Боярский признался, что является консерватором по жизни. При этом ранее он считал себя человеком, который не терпит прошлого и устремлен только в будущее.

«Сегодня раздражения прибавилось. Я стал ворчливым и озлобленным. Мне жаль того, что потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит. По крайней мере, в театре», — заметил артист.

В качестве примера он привел случай, который с ним случился не так давно. Он пришел в театр на одну из нашумевших пьес. В какой-то момент Моцарт вышел на сцену с телефоном и в наушниках. По признанию актера, в этот момент ему хотелось убежать из зала. Также он пришел в шок, когда в «Чайке» по Антону Чехову на сцене соорудили бассейн и там плескались люди.

Как отметил Боярский, мир идет вперед, тормозить прогресс бессмысленно, но в данном контексте он ему непонятен. Актер считает, что гаджеты, к сожалению, затмили сердца людей. По мнению Боярского, эксперименты в театре возможны, но он предпочитает оставаться от них в стороне. Для него театр – это всегда эмоции, чувства, и раздеваниями на сцене их не заменишь, сообщает «АиФ».