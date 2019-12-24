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Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

В опросе приняли участие 18 ведущих экспертов.

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
"Эпидемия". Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Как сообщает издание ТАСС, российские кинокритики выбрали лучшие телесериалы уходящего года. В отборе принимали участие 18 человек, которые смогли показать себя опытными критиками. По условиям отбора каждый из голосующих назвал по три сериала из списка, в котором было порядка 150 вариантов, все эти сериалы увидели свет в 2019 году.

В итоге лидерами стали: восьмисерийная драма «Шторм» Бориса Хлебникова,  и «Эпидемия» Павла Костомарова. Эксперты назвали эти сериалы лучшими 11 и 12 раз. По словам представителей конкурса, оба этих сериала могут считаться лучшими, разумеется, по мнению всего лишь некоторых людей.

«Шторм» показывает зрителям историю двух друзей, один из которых полицейский, а второй работает в отделе по борьбе с коррупцией. Внезапная болезнь жены заставляет одного из них пойти на должностное преступление и в итоге выяснить, что же важнее, закон или дружба.

Фантастический сериал «Эпидемия» рассказывает о загадочном и смертоносном вирусе, поразившем Россию. Главный герой вместе с семьей хочет добраться до Карелии, чтобы там переждать эпидемию, но по пути им встречаются различные препятствия. Примерно это мы уже видели в картине «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли.

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Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
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