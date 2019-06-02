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«Про личное!»: Анна Михалкова анонсировала выход сериала «Шторм» о буднях полицейских

Актриса исполнила роль смертельно больной жены.

«Про личное!»: Анна Михалкова анонсировала выход сериала «Шторм» о буднях полицейских
Анна Михалкова. Фото: globallookpress.com

Анна Михалкова опубликовала тизер сериала «Шторм» в своем профиле в Instagram. Актриса рассказала подписчикам, что до выхода премьеры остаются считанные дни. В этом фильме Анна Михалкова и Александр Робак сыграли любящую семейную пару, с которыми случаются драматические события. Героиня Михалковой смертельно заболела и мужу-полицейскому придется ее спасти. При этом перед ним встанет сложный выбор – закрыть глаза на преступления своего товарища или же сдать его правосудию.

«Шторм! Уже скоро! Хорошо,что есть платформы, где можно смотреть и показывать кино для очень разной аудитории! Про важное, про сложное, про личное, про авторское! Спасибо огромное Боре Хлебникову!», – написала Анна Михалкова в микроблоге.

Ранее звезда признавалась, что ей досталась очень сложная роль. И еще лет пять назад она бы отказалась от съемок. Но теперь актриса считает себя достаточно опытной, чтобы раскрыть образ главной героини.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Режиссером многосерийной ленты стал Борис Хлебников. Сериал будет показан на платформе START.

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«Про личное!»: Анна Михалкова анонсировала выход сериала «Шторм» о буднях полицейских
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