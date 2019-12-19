Сериалы

Онлайн-кинотеатр вернет в эфир скандальный сериал «Эпидемия»

Premier покажет оставшиеся серии до конца года.

Онлайн-кинотеатр вернет в эфир скандальный сериал «Эпидемия»
Премьера сериала ЭПИДЕМИЯ. 2019. На снимке: продюсеры фильма. Источник: Архив "ЭГ"/КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА

Онлайн-платформа ТНТ Premier вернет в эфир оставшиеся серии скандального сериала «Эпидемия». Соответствующее заявление сделали в пресс-службе сетевой платформы. Напомним, несколько дней назад многосерийный фильм внезапно сняли с эфира после того, как аудитория смогла ознакомиться с пятью сериями. По сети поползли слухи, что последний реализованный эпизод был удален из-за одного конкретного эпизода.

Чуть позже стало понятно – сериал продолжит вещание в прежнем виде. Пятая и шестая серия появятся вновь 20 декабря. Весь же сериал зрители смогут увидеть до конца текущего года. В пресс-службе платформы пояснили, что смена решения о переносе показа появилась после того, как люди стали отправлять массовые обращения.

«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

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Сериал «Эпидемия»ТНТТНТ Premier
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Онлайн-кинотеатр вернет в эфир скандальный сериал «Эпидемия»
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