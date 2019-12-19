Онлайн-кинотеатр вернет в эфир скандальный сериал «Эпидемия»

Онлайн-платформа ТНТ Premier вернет в эфир оставшиеся серии скандального сериала «Эпидемия». Соответствующее заявление сделали в пресс-службе сетевой платформы. Напомним, несколько дней назад многосерийный фильм внезапно сняли с эфира после того, как аудитория смогла ознакомиться с пятью сериями. По сети поползли слухи, что последний реализованный эпизод был удален из-за одного конкретного эпизода.

Чуть позже стало понятно – сериал продолжит вещание в прежнем виде. Пятая и шестая серия появятся вновь 20 декабря. Весь же сериал зрители смогут увидеть до конца текущего года. В пресс-службе платформы пояснили, что смена решения о переносе показа появилась после того, как люди стали отправлять массовые обращения.

«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.