Терри Гиллиам заявил, что ненавидит фильм «Черная пантера»

Режиссер не любит комиксы в целом и считает, что в этих фильмах не хватает здравого смысла.

Все больше режиссеров из Голливуда заявляют о своем негативном отношении к фильмам студии Marvel. Настала очередь создателя «12 обезьян», «Страны приливов» и «Бразилии», Терри Гиллиам сообщил, что он буквально ненавидит картину «Черная пантера», снятую по комиксам Marvel.

Режиссер объяснил свою позицию тем, что пресса лишь с восторгом пишет об этом фильме не упоминая о его недостатках, а также в картине нет эстетики. Также он отметил, что по сути все фильмы по комиксам не особо хороши и такая крупная студия как Disney могла бы тратить свои ресурсы на что-то более адекватное и приносящее пользу. Гиллиам считает, что в современной киноиндустрии мало здравого смысла, так как самые высокие кассовые сборы у довольно банальных картин о супергероях.

Напомним, скандал по фильмам о супергероях начался с заявления главы студии Disney Боба Айгера о том, что «Черная пантера» ничем не хуже, а местами даже заметно лучше картин таких знаменитых режиссеров как Скорсезе и Коппола. Разумеется, мастодонты киноиндустрии не могли оставить без внимания это смехотворное утверждение.