«Мы обеспечиваем его полностью»: Летучая высказалась о сыне мужа и низких алиментах

По словам телеведущей и Юрия Анашенкова, ложная информация об их семье была представлена в программе «Звезды сошлись». Они решили подать в суд и на канал НТВ, и на бывшую жену юриста. Подробности знаменитая блондинка рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Еще недавно Елена Летучая отдыха и наслаждалась спокойно жизнью на Мальдивах, где отпраздновала 41-летие, а теперь ее ждут судебные тяжбы. А все из-за эфира передачи Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на НТВ, в котором героиней выступила бывшая гражданская жена адвоката Юрия Анашенкова, нынешнего мужа Летучей, Асмик Вайе Рейтор. Женщина рассказала, как с ней нехорошо поступил экс-возлюбленный, который бросил ее с ребенком и долгами.

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Летучей и ее мужу это заявление не понравилось. Они решили подать в суд на канал НТВ, а сумма исков составила 50 миллионов рублей. Супруги обвиняют передачу Кудрявцевой в травле и предоставлении неправдивой информации.

«Сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал телевизионного шоу «Звезды сошлись» так, чтобы создать негативное мнение о нашей семье, увеличив этим рейтинги программы, забыв о главном правиле работы журналиста: нельзя искажать истину ради получения выгоды!», — написала в соцсети Елена.

К слову, в передаче было упомянуто, что Анашенков хочет снизить сумму алиментов, а также другие нюансы отношений между отцом и сыном. В свою защиту бывшая жена Анашенкова уже выложила скрины документов. Асмик заверяет, что не понимает, как можно было рассмотреть прошение в суде о снижение алиментов с 13 990 до 6900 рублей в месяц. Она дала понять, что это сумма маленькая для содержания 9-летнего ребенка.

Портал Teleprogramma.pro связался с самой телеведущей и узнал подробности произошедшего.

«Если внимательно почитать иск, который мы изначально подали, чтобы разбираться с бывшей гражданской женой Юрия, то там в принципе все написано, почему мы уменьшали деньги. Мы хотели, чтобы все деньги шли на содержание сына. Мы оплачиваем все его содержание вне алиментов, то есть, одеваем его, обуваем оплачиваем его школу. Смысл был в том, что тот образ жизни, который ведет бывшая гражданская жена моего мужа не соответствует, мы не доверяем, что деньги доходят до сына. Поэтому мы оплачиваем все, что нужно сыну. Когда его отпускают, когда мы его выкупаем, он живет в нашем доме. Мы обеспечиваем его полностью и собираемся дальше обеспечивать», — пояснила Летучая.

Также она призвала поддержать ее в борьбе за честную журналистику.

«Что касается шоу — это была только одна сторона, половина фактов не подкреплены абсолютно ничем, поэтому мы решили подать иски на телеканал НТВ именно для того, чтобы правда восторжествовала и чтобы журналисты научились работать с материалами по-честному, а не чтобы просто хайпануть», — добавила телеведущая.

Она подчеркнула, что всеми исками будет заниматься ее муж, так как он юрист. По словам знаменитости, она прокомментировала эту историю только из-за того, что была затронута ее публичность.

При этом Летучая высказалась о публикацию, которую сделала экс-возлюбленная ее супруга.

«Там сказано, что мы не доверяем ее образу жизни и оплачиваем все нужды ребенка. Именно поэтому лично ей сократили сумму, но ребенку платим за все отдельно. И давали больше, но она препятствует, требует миллионы. И пользуется моей публичностью. Но к ней будут отдельные иски. Сейчас иск к НТВ за ложь в эфире и непрофессиональную работу и непроверенные данные!», — рассказала телеведущая.

А в это время адвокат Екатерина Гордон уже объявила, что будет защищать бывшую гражданскую жену Анашенкова в суде.

«Клевета, говорят они, клевета… а мы немного смущаемся за них, но спешим рассказать правду», — написала она в соцсети.

Юрист утверждает, что муж Летучей действительно хотел платить на содержание ребенка только 6 тысяч рублей.