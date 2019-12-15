Муж Елены Летучей оставил долги бывшей гражданской супруге

Бывшая гражданская жена адвоката Юрия Анашенкова Асмик Вайе Рейтор в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как с ней нехорошо поступил юрист, который в 2016 году женился на популярной телеведущей Елене Летучей. Он бросил не только гражданскую супругу, но и их общего сына.

«У нас был гражданский брак. Есть общий ребенок. Появились сложности точно так же, как у всех в отношениях. Как женщина я сделала все возможное, чтобы сохранить брак. Я на самом деле благодарна ему, потому что за эти годы я духовно росла и многому научилась», — сказала женщина.

Асмик Вайе Рейтор отметила, что Анашенков растил не только их общего ребенка, но и ее сына от предыдущих отношений. «Для меня главным было оградить детей от взрослых проблем, поэтому я даже придумала историю с собакой. У мужа была на собаку аллергия. Дети очень обрадовались, когда я завела собаку. Они поняли, что они будут видеть папу только по выходным», — заметила она.

Когда приемный сын Анашенкова подрос, то он спросил мать, почему у него другое отчество. Женщина все рассказала подростку. «Мы тяжело расходились. Я чувствовала, что-то не то в наших отношениях. Мне ничего в итоге от него не осталось. Только долги. Мы делали ремонт дома, нужны были финансовые вливания. Я продала машину. В какой-то момент требовалось вложить большую сумму. Я взялаа в долг у друзей. Когда мы расстались, то он сказал: «Ты брала деньги, ты и выплачивай», — заявила женщина.