Елена Летучая отпраздновала день рождения на Мальдивах в компании супруга

Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании любимого супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах. Отметим, что звезда не в первый раз находится с любимым человеком на «райском острове». В этот раз супруги поселились в одном из самых роскошных отелей Мальдивского архипелага.

Вилла, где Елена Летучая отдыхает с мужем, находится прямо в океане. Естественно, что самая распространенная одежда здесь – это купальники. Елена Летучая за последнее время опубликовала сразу несколько снимков, на которых она позирует в разных купальниках. Можно сказать, что телеведущая меняет их, как перчатки.

Между тем в комментариях некоторые поклонники буквально засыпали звезду комплиментами. Многие считают, что в 41 год она выглядит просто неотразимо.

Добавим, что сейчас Елена Летучая запустила новое шоу «Летучий надзор: без цензуры». Увидеть его можно только в Сети. Она проверяет известные бренды продуктов. Как отмечала Елена Летучая, любимый супруг поддерживает ее во всех начинаниях.