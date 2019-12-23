«Мы посмеялись»: Ходченкова отреагировала на слухи о романе со Слепаковым

По словам актрисы, она нашла спасение от всех домыслов в хорошем чувстве юмора.

В недавней беседе с 36-летней Светланой Ходченковой брат шоумена Игоря Верника — Вадим — подметил, что он просто не мог оставить без внимания вопрос, касающийся личной жизни актрисы из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину». Телеведущий попросил знаменитость прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.

В ответ Светлана подметила, что каждый раз, когда поклонники замечают двух публичных людей на ковровых дорожках, приемах или фестивалях — тут же появляются слухи о возможном романе. В их с Семеном случае, по словам артистки, произошло то же самое. В компании Слепакова Ходченкова вела одно из мероприятий. Именно этот факт стал причиной дальнейших обсуждений. В интервью актриса дала понять, что все публикации в СМИ на эту тему и обсуждения поклонников ни имеют под собой реальной почвы.

По словам Светланы, она уже успела поговорить с бывшим участником КВН об их «гипотетический роман», посмеявшись над абсурдностью данного предположения. Артистка не стала скрывать: с возрастом она научилась находить спасение от всех домыслов в хорошем чувстве юмора.