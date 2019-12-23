Роза Сябитова дала совет, как найти мужа в новогоднюю ночь

Роза Сябитова дала совет одиноким россиянкам, как устроить свою судьбу прямо в новогоднюю ночь. Она рекомендует слабой половине человечества искать спутника на улице.

Главная сваха страны уверена: как проведешь ночь с 31 декабря на 1 января, таким будет весь следующий год. И если нет желания провести его в одиночестве, то стоит использовать все шансы на знакомство. Прежде всего, нужно отправиться туда, где большое скопление потенциальных женихов. Для этой цели наилучшим образом подойдет площадь, где проходят народные гулянья.

«Если вы живете в Москве, то обязательно найдите возможность поехать на Красную площадь. Если в другом городе, то все равно есть какая-то центральная площадь, где собирается много народу», — советует Сябитова.

По своему опыту она знает, что люди в хорошем настроении всегда знакомятся охотнее. В данном случае праздничный настрой и шампанское позволят начать диалог. Главное, чтобы девушка была одна, важно исключить любую конкуренцию. Наличие подружки несколько понизит шансы, «тут уже сами смотрите, какую выбрать».

«Одинокую девушку заметят все. Будут обязательно знакомиться и общаться», — рассказала Ридусу Сябитова.

У успешного знакомства есть важное правило — «искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности».

«Это как ходить в магазин голодным — возьмете первое, что попадется под руку. В сватовстве те же законы. Знакомиться нужно там, где много мужчин, обязательно своего встретите. Еще один способ — это встречать Новый год в большой компании, но стоит поинтересоваться, будут ли там неженатые молодые люди и сколько. Если таковых не ожидается, то можно попросить хозяев их позвать», — говорит телеведущая.

Напоследок сваха делится самым важным советом, который в свое время получила от бабушки: «запомним, дерьмо само приплывет, за жемчугом нырять надо». К тому же, сказки про «счастье тебя само найдет» в современном мире не работают — стоит проявлять инициативу и быть активной.

Ранее историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал, в чем нужно встречать Новый год. 2020-й будет благодатным для тех, кто выберет синий наряд, — сообщает телеканал «360».