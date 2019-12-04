Сябитова и Гузеева объяснили слухи о закрытии «Давай поженимся»
Первая усомнилась, что такое произойдет, а вторая отказалась комментировать ситуацию.
Ведущие программы «Давай поженимся!» объяснили, откуда берутся слухи о закрытии программы «Давай поженимся» и насколько они имеют отношение к реальности. Роза Сябитова не стала ручаться за руководство Первого канала и обещать, что шоу точно останется в эфире. Зато заверила всех неравнодушных, что оно будет сохранено в Интернете.
«Сейчас очень активно, особенно программа «Давай поженимся!», снимается для YouTube. И мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — сказала Сябитова телеканалу «360».Она отметила, что переход на виртуальную площадку — это шаг в ногу со временем. «Я не думаю, что есть необходимость закрывать достаточно рейтинговую, народную программу, которая быстро перестраивается и приносит неплохие доходы для канала. Могу всех успокоить», — сказала Роза Сябитова.А вот Лариса Гузеева не стала развивать данную тему.
«Слушайте, мне даже вам лень отвечать», — сказала Гузеева.
Новости о прекращении выхода шоу появились накануне. В качестве основной причины назывались невысокие рейтинги программы. Якобы для того, чтобы спасти ситуацию, к съемкам «Давай поженимся!» хотят привлечь знаменитостей, в том числе Ирину Салтыкову с дочерью, пишет сайт Актуальные новости.