Сябитова и Гузеева объяснили слухи о закрытии «Давай поженимся»

Первая усомнилась, что такое произойдет, а вторая отказалась комментировать ситуацию.

Ведущие программы «Давай поженимся!» объяснили, откуда берутся слухи о закрытии программы «Давай поженимся» и насколько они имеют отношение к реальности. Роза Сябитова не стала ручаться за руководство Первого канала и обещать, что шоу точно останется в эфире. Зато заверила всех неравнодушных, что оно будет сохранено в Интернете.

«Сейчас очень активно, особенно программа «Давай поженимся!», снимается для YouTube. И мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — сказала Сябитова телеканалу « 360 ».