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«Сколько себя помню, столько я мама»: Миронова вывела в свет 27-летнего сына

Актриса вместе с наследником побывала на премьере фильма «Холоп».

«Сколько себя помню, столько я мама»: Миронова вывела в свет 27-летнего сына
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

В беседе с поклонниками 46-летняя Мария Миронова призналась, что еще в юности хотела стать молодой мамой для того, чтобы как можно дольше быть рядом со своим первенцем. Дочь народного артист РСФСР забеременела в семнадцать лет. Тогда, по словам знаменитости, окружающие «крутили у виска», заявляя, что она явно поторопилась с материнством. Однако сама Мария придерживалась другого мнения на этот счет. В июне старшему наследнику актрисы исполнилось 27 лет. Вместе с юношей Миронова побывала на премьерном показе фильма «Холоп».

Своего первенца актриса назвала в честь его именитого дедушки. Андрей Миронов-Удалов вслед за звездной мамой выбрал творческую профессию. Вместе с экс-супругом Екатерины Климовой — Гелой Месхи он снялся в исторической драме «Спасти Ленинград».

На красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» Мария Миронова позировала вместе с сыном. Юноша не стал сбривать щетину, в доказательство тому, что он уже давно вырос. Этот факт подтверждала и сама актриса. По словам артистки, ее мальчик стал большим и больше не нуждается в материнской опеке и внимании. Миронова подметила, что теперь она заботиться о трехмесячном сыне Федоре. В сентябре знаменитость во второй раз стала мамой. Актриса рожала в одной из клиник Греции.

«Сколько себя помню, столько я мама», — приводит Woman’s Day слова Марии Мироновой.

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«Сколько себя помню, столько я мама»: Миронова вывела в свет 27-летнего сына
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