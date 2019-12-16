«Для меня это принцип»: Миронова объяснила, почему скрывает мужа от публики

46-летняя актриса заявила, что она выступает против совместных фотосессии для прессы и походов на светские рауты.

Объясняя свой отказ от публичного знакомства нынешнего мужа с общественностью, 46-летняя Мария Миронова заверила, что в ее планы не входить пиар на личной жизни. По словам актрисы, у нее нет никакого страха относительно того, что завистники смогут омрачить ее счастье.

Дочь покойного Андрея Миронова выступает против открытой демонстрации показной идиллии ради удачных кадров. Искренне полагая, что аспекты частной жизни не должны становиться достоянием общественности. По словам артистки, она не может понять, почему репортеры так заинтересованы ее семьей, отношениями с мужем и рождением второго ребенка.

«Я ни разу не афишировала свои отношения, для меня это принцип, и я не планирую его нарушать», — отметила Мария в интервью Hello!.

При этом актриса заверила, что ее возлюбленный не относится к миру кино и далек от творческой среды, в которой она выросла. В браке у Мироновой появился долгожданный наследник — сын Федор. Кроме того, актриса старается уделять внимание и своему первенцу — 27-летнему Андрею. Юноша, как и его дедушка выбрал актерскую стезю. Сын Марии Мироновой вместе с экс-возлюбленным Екатериной Климовой — Гелой Месхи снялся в исторической драме «Спасти Ленинград».