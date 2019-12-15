«Лайк» от бывшего: Гела Месхи не упустил из виду фото Климовой в восточном платье

33-летний Гела Месхи не упустил из виду свежее фото бывшей жены. О разводе супругов стало известно еще летом. Несмотря на это, причина их расставания до сих пор держится в тайне. Экс-возлюбленный Екатерины Климовой отметился «лайком» под снимком актрисы, обратив внимание на образ знаменитости. На съемках новогодней сказки бывшая жена Месхи предстала в образе восточной принцессы, примерив платье, состоящее из топа-бюстье и длинной юбки. Лиф наряда был украшен переливающимися пайетками и стразами в тон украшениям знаменитости. Костюмеры подобрали для Екатерины серьги-подвески и обруч для волос, на который крепился платок.

Примечательно, что в новогодней сказке Климова снималась вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Артист признался, что был счастлив в очередной раз поработать с Екатериной. Ранее они снимались в ленте «Любовь в большом городе — 3».

Напомним, что от Гелы Месхи актриса родила дочь Беллу. В сентябре малышке исполнилось четыре года. По этому поводу Климова устроила торжество в одном из столичных ресторанов, собрав за большим столом всю семью — бабушку именинницы Светлану Владимировну, ее крестную маму Екатерину Вуличенко, старшую сестру — семнадцатилетнюю Елизавету, братьев — тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея. На празднике Беллы из близких отсутствовал только ее папа — Гела Месхи.