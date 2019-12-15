НОВОСТИ

«Лайк» от бывшего: Гела Месхи не упустил из виду фото Климовой в восточном платье

Екатерина отметилась на съемках новогодней сказки вместе с Филиппом Киркоровым.

«Лайк» от бывшего: Гела Месхи не упустил из виду фото Климовой в восточном платье
Екатерина Климова и Гела Месхи (Фото: Instagram.com/klimovagram)

33-летний Гела Месхи не упустил из виду свежее фото бывшей жены. О разводе супругов стало известно еще летом. Несмотря на это, причина их расставания до сих пор держится в тайне. Экс-возлюбленный Екатерины Климовой отметился «лайком» под снимком актрисы, обратив внимание на образ знаменитости. На съемках новогодней сказки бывшая жена Месхи предстала в образе восточной принцессы, примерив платье, состоящее из топа-бюстье и длинной юбки. Лиф наряда был украшен переливающимися пайетками и стразами в тон украшениям знаменитости. Костюмеры подобрали для Екатерины серьги-подвески и обруч для волос, на который крепился платок.

Актриса Екатерина Климова
Гела Месхи не оставил без внимания снимок Екатерины Климовой в восточном платье (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Примечательно, что в новогодней сказке Климова снималась вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Артист признался, что был счастлив в очередной раз поработать с Екатериной. Ранее они снимались в ленте «Любовь в большом городе — 3».

Напомним, что от Гелы Месхи актриса родила дочь Беллу. В сентябре малышке исполнилось четыре года. По этому поводу Климова устроила торжество в одном из столичных ресторанов, собрав за большим столом всю семью — бабушку именинницы Светлану Владимировну, ее крестную маму Екатерину Вуличенко, старшую сестру — семнадцатилетнюю Елизавету, братьев — тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея. На празднике Беллы из близких отсутствовал только ее папа — Гела Месхи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела Месхидети звездЕкатерина Климоваестественная красотаЗвездные детиИгорь Петренкокрасота вне возрастаФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лайк» от бывшего: Гела Месхи не упустил из виду фото Климовой в восточном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: