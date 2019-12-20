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Лера Кудрявцева выведала семейные тайны 70-летней Дубовицкой

Бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг» стала новой героиней шоу «Секрет на миллион».

Лера Кудрявцева выведала семейные тайны 70-летней Дубовицкой
Регина Дубовицкая (Фото: Globallookpress.com)

В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro экс-возлюбленная Сергея Лазарева – 48-летняя Лера Кудрявцева — рассказала о том, кто появился на съемочной площадке шоу «Секрет на миллион» в качестве новой героини. Как выяснилось, на интервью с супругой хоккеиста Игоря Макарова согласилась бессменная ведущая «Аншлага».

В студии ток-шоу Кудрявцевой удалось выведать семейные тайны 70-летней Регины Дубовицкой. Артистка не скрывает: она счастлива в браке. Вот уже многие десятилетия она живет под одной крышей с отцом своей единственной дочери Илоны. В августе наследнице Регины Игоревны исполнилось 53 года. Ведущая «Аншлага» связала свою жизнь с доктором физико-математических наук Юрием Айвазяном. Дубовицкая очень привязана к семье, в частности, особое внимание она уделяет 21-летней внучке.

По словам возлюбленной хоккеиста, Регина Игоревна не любит откровенничать. В связи с этим, Кудрявцева обратилась с благодарностью к Дубовицкой за то, что она решилась рассказать о личном в эфире программы «Секрет на миллион». Лера уточнила, что им удалось поговорить с ведущей «Аншлага» на темы, которые она не обсуждала даже с друзьями.

Телеведущая Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая рассказала Лере Кудрявцевой о своей семье (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

«Каждый раз поражаюсь справедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становится явным», – отметила Кудрявцева.

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Регины Дубовицкой выйдет в эфир 21 декабря в 21.00 на НТВ.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛера Кудрявцевамода и стильПрограмма "Секрет на миллион"Регина Дубовицкая
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Лера Кудрявцева выведала семейные тайны 70-летней Дубовицкой
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