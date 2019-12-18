«Никита пока не задает вопросов»: Лазарев высказался о своей «неполной» семье

В недавнем интервью Сергей Лазарев высказался о личном, заявив, что и сейчас не видит проблемы в том, что рос в неполной семье. По мнению артиста, самое главное — что в детстве мама одаривала его любовью, проявляя свою заботу и нежность. Певец признался, что несмотря на отсутствие в жизни отца (родители Сергея развелись. — Прим. ред.), он смог стать вполне достойным человеком: самостоятельным и ответственным.

«Что касается моих детей… Никита пока не задает вопросов. Я ему объясняю, что бывают разные семьи. К примеру, моя племянница растет без папы, потому что брата не стало несколько лет назад. Анютка еще мала. Дети окружены любовью, они не брошены», — приводит Hello!. слова Сергея Лазарева.

Артист не стал скрывать: он гордится своими малышами. Так, 5-летний сын Лазарева заботится о годовалой сестренке, заняв позицию старшего брата. О рождении дочери Анны поп-исполнитель рассказал на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певец утверждает, что сам воспитывает наследников, в этом ему помогают опытные нянечки. Как выяснилось, Никиту и Анечку вынашивали две разные суррогатные матери, при том, что у детей одна биологическая мама на двоих.