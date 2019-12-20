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«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал, что может быть нежным

Боец смешанных единоборств показал свою дочку.

«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал, что может быть нежным
Александр Емельяненко показал, что может быть нежным ФОТО: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко удивил подписчиков. В Instagram спортсмен опубликовал трогательный снимок с дочкой.

Фолловеры были очень удивлены, обнаружив, что суровый Емельяненко может быть нежным и милым. Спортсмен не раз проявлял себя не с самой лучшей стороны, на его счету не только хулиганства, но и судимости. Так что нежный образ бойца ММА многих не оставил равнодушными.

Мужчина признается, что фото было сделано десять лет назад: звездный папа очень нежно держит на руках белокурое создание в розовых сандаликах. Спортсмен, похоже, души не чает в своем ребенке.

«Моя Принцесса десять лет назад!» — подписал снимок спортсмен.

Подписчики оценили папину принцессу и пожелали Емельяненко всяческих благ. Многие отмечают, что девочка точная копия отца. Всего час потребовался на то, чтобы публикация с архивными снимками набрала 30 тысяч отметок «мне нравится», сообщает 5-tv.ru.

«Вам очень к лицу в окружении деток, в глазах счастливое умиротворение!», «О, в папу пошла. Копия Саши», «Ай, да красавцы!», «Папина доча», — написали фолловеры.

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«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал, что может быть нежным
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