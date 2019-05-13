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Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

Накануне стало известно об очередном задержании бойца смешанных единоборств.

Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте
Александр Емельяненко/Фото: globallook

Известный возмутитель общественного порядка, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко накануне снова попал в поле зрения правоохранителей. Спортсмена задержали и доставили в полицейский участок.

Позже стало известно, что на Александра составили протокол и оштрафовали за распитие спиртных напитков в общественном месте, об этом агентству ТАСС рассказал источник. Издание отмечает, что сумма денежного наказания за подобное нарушение закона может составлять от 500 до полутора тысяч рублей.

Напомним, несколько недель назад спортсмен был вынужден отменить свой бой в Самаре, запланированный на середину мая, из-за того, что Александр серьезно пострадал в результате падения с велосипеда.

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Александр Емельяненко алкогольное опьянениезадержаниештраф
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Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте
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